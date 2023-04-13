港股Q2 先升後跌 建銀國際薦4大板塊

首季港股延續去年第四季的反彈勢頭，第二季剛開始，港股未有明確方向，於2萬點左右徘徊。建銀國際預料在內外因素催化下，港股第二季會先升後跌、維持區間震蕩，波幅介乎18500點至21500點，並建議投資者可配置四大板塊，詳細策略請留意下文。

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2023年一季度，港股延續去年四季度的反彈態勢，恒生指數上漲3%，國企指數和科技指數上漲4%，伴隨市場成交輕微放大。大市1月整體上揚，價值股2月起明顯跑贏，電訊、能源等高息股表現突出。成長股3月起亦見反彈，伴隨流動性環境改善。

建銀國際認為，外圍方面，第二季借助通脹階段性回落，聯儲局有望暫停或結束加息並逐步調整量化緊縮節奏，但年內快速切換到減息的障礙仍然很大。因此外部衝擊依然是港股第二季面臨的主要風險，而5月至6月將是重要的風險窗口.....

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