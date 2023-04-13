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港股Q2先升後跌 建銀國際薦4大板塊

財金 14:43 2023/04/13

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首季港股延續去年第四季的反彈勢頭，第二季剛開始，港股未有明確方向，於2萬點左右徘徊。建銀國際預料在內外因素催化下，港股第二季會先升後跌、維持區間震蕩，波幅介乎18500點至21500點，並建議投資者可配置四大板塊，詳細策略請留意下文。

    點擊圖片放大

2023年一季度，港股延續去年四季度的反彈態勢，恒生指數上漲3%，國企指數和科技指數上漲4%，伴隨市場成交輕微放大。大市1月整體上揚，價值股2月起明顯跑贏，電訊、能源等高息股表現突出。成長股3月起亦見反彈，伴隨流動性環境改善。

建銀國際認為，外圍方面，第二季借助通脹階段性回落，聯儲局有望暫停或結束加息並逐步調整量化緊縮節奏，但年內快速切換到減息的障礙仍然很大。因此外部衝擊依然是港股第二季面臨的主要風險，而5月至6月將是重要的風險窗口.....

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 港股策略

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