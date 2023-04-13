建銀國際趙文利：第二季逢低買入

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《Money Times》專訪時表示，對第二季股市的看法偏謹慎，認為港股或在第二季遇上較大幅度的調整，但認為調整屬於中等級別，不會再跌至去年10月的低位。

趙文利估計，中等級別的調整PE約為10至11倍PE左右，指數在18000點水平。

「在第二季度是一個逢低買入的窗口，在第一波，大家沒趕上或者沒買夠的，在第二波有機會給你重新買入，就不要被市場給嚇到，又不買了。」

若大市回調至18000點水平，趙文利建議可買入被市場錯殺的優質龍頭股、「中字頭」國企股、高息股及黃金。

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對於「中字頭」國企股方面，趙文利表示，雖然國企股已經升了一波，但相信這次中字頭的估值重估故事還能走得比較遠，認為這是結構性的投資機遇。

「這不僅是因為國企股估值長期低企或股息率高而已，他們的避險價值也有所體現，更重要的是，國企股未來基本面的改善。」

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