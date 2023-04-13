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3月CPI增長放緩 內地要通縮了嗎？

研究報告 08:00 2023/04/13

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內地公布3月居民消費價格指數（CPI），數字令市場意外，更有人擔心通縮要來了。通縮似乎誇張了，信達證券表示，應留意核心CPI和整體CPI的分化，而在低通脹下，意味後續貨幣政策仍有寬鬆空間。

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國家統計局公布，中國3月CPI按年升0.7%，創18個月新低；工業生產者出廠價格（PPI）按年降幅擴大至2.5%，為33個月以來的新低。

油價下跌掩蓋核心通脹上行

信達證券指，3月國內消費者物價呈現出整體CPI和核心CPI的分化。CPI表現弱的主因不是核心通脹，相反，核心通脹仍在上升，3月的油價下行或掩蓋了核心通脹的上升。第一，食品項貢獻並沒有明顯走弱，整體CPI的走弱主要是非食品項貢獻明顯減弱。3月整體CPI漲幅回落的部分超過8成均來自於非食品項貢獻走弱；第二，不可忽視的是核心通脹在上行，當前經濟温和復甦的勢頭沒有變化。食品項貢獻小幅度回落，主要是鮮菜價格季節性走弱，而豬肉價格雖繼續窄幅震蕩，但並未對CPI形成明顯拖累。除總體CPI和核心CPI分化外，消費品和服務CPI的走勢也分化，其中，工業消費品價格下降主要受能源和汽車價格下降影響。

海外風波和翹尾因素影響PPI

3月PPI按月繼續持平，而按年降幅繼續擴大，PPI的下行壓力主要來自生產資料價格的拖累。一是海外風險事件壓制大宗商品的價格。受海外銀行業風波影響，3月中旬時全球大宗商品價格震蕩回調，原油價格有所下跌，導致和石油相關的產業鏈價格也受到影響；二是去年俄烏沖突帶來翹尾因素的影響，PPI按年降幅擴大。分行業看，黑色、有色金屬礦採選業價格按月明顯上漲，石油、天然氣開採、煤炭開採和洗選行業價格下跌幅度較大。

1）財政前置發力明顯，基建開工保持高景氣度。基建投資保持韌性，國內定價品種鋼材、水泥等價格小幅上漲，對PPI形成一定支持。

2）氣温回升下採暖用煤需求減少導致煤炭相關行業價格下行。

貨幣政策仍有寬鬆空間

目前來看，經濟還在温和復甦

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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