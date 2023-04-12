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加息困擾 工商舖市場難V型反彈

地產 19:57 2023/04/12

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通關後工商舖投資買賣宗數及金額均上升，預計整體成交，特別以商舖市場最值看好，惟息口仍偏高，令工商舖市道較難出現V型反彈。

...

欄名 : 樓市分析

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