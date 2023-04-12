加息困擾 工商舖市場難V型反彈 地產 19:57 2023/04/12 分享： 分享： 通關後工商舖投資買賣宗數及金額均上升，預計整體成交，特別以商舖市場最值看好，惟息口仍偏高，令工商舖市道較難出現V型反彈。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 通關效應 商舖市場交投轉活 2023/02/13 通關效應 商舖市場交投轉活 民生商舖防守力強 投資者追捧 2023/03/28 民生商舖防守力強 投資者追捧 工商舖落成見頂 等待消化 2023/04/07 工商舖落成見頂 等待消化 你可能感興趣 通關效應 商舖市場交投轉活 12:00 2023/02/13 通關效應 商舖市場交投轉活 民生商舖防守力強 投資者追捧 12:00 2023/03/28 民生商舖防守力強 投資者追捧 工商舖落成見頂 等待消化 01:00 2023/04/07 工商舖落成見頂 等待消化 最新專欄文章 租市挑戰大 住宅租金難大升 2023/04/11 租市挑戰大 住宅租金難大升 大手成交逐現 甲廈市場升溫 2023/04/06 大手成交逐現 甲廈市場升溫 旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫 2023/03/31 旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫 息口短期見頂 為次季樓市注入動力 2023/03/30 息口短期見頂 為次季樓市注入動力 樓市小陽春哪一類單位回升得最快？ 2023/03/29 樓市小陽春哪一類單位回升得最快？ 美聯工商舖 商舖 工廈 旺角 加息 上水 灣仔 商廈 尖沙咀