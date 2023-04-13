  • 26°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房的春天來了嗎？（第二版）

研究報告 14:15 2023/04/13

分享：

分享：

2020年中央針對房地產企業債務風險提出的「三條紅綫、四檔管理」監管要求，意圖遏制房地產企業舉債擴張的金融風險，自此大量房地產企業財務困難。2021年9月恒大 （03333） 債務危機爆發，至今債務重組只聞樓梯響，停牌超過一年仍未復牌。踏入2023年，最近數月二手房市場的交易回升，市場溫度逐漸提升。在兩會將今年經濟增長目標設在5%左右以及「着力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置」的國策下，投資者不禁要問，內房的春天來了嗎？

高盛近月將中國高收益地產美元債今年違約率的預測由28%下調至19%。根據以往經驗，伴隨政策的放鬆，這些迹象似乎預示着行業的寒冬已過，春意可期。

2022年，國內商品房銷售面積最終定格在了13.58億平方米。盡管與前三年平均17億平方米以上的銷售量無法同日而語。但這個數據的重要意義在於告訴我們︰在許多不利因素的共同作用下，樓市真實需求大概是這個體量。原因有二：

第一，在房價持續調整之下，預計投資、投機、透支性需求佔比不會太高。

第二，去年樓市面臨的房企風險暴露、經濟承壓、美聯儲加息等外部因素是較為極端的，表明購房者需求是較為迫切的，且購房行為基本反映真實居住目的。

在2022年銷售數據「充分擠水」的背景下，我們不禁思考︰隨着內外部環境的改善，2023年的銷售還會更差嗎？

    點擊圖片放大
    +7
    +6

3月百強房企銷售面積大升18%

2023年3月百強房企銷售金額7427億元（人民幣‧下同），同比上升28%，增幅較上月增長15.7個百分點；銷售面積4275萬方，同比上升18%，增幅較上月增長18.9個百分點，反映房企銷售額穩中提升，復甦勢頭較強。

 

詳細內容，登入詳閱。
★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

OPEC+減產油價漲 油價80美元關可守？
2023/04/11
OPEC+減產油價漲 油價80美元關可守？
儲局幾時減息？ 中金：6月減息 預期太樂觀
2023/04/03
儲局幾時減息？ 中金：6月減息 預期太樂觀
新能源電力全球增長勁 惠譽博華：中國規模優勢顯著
2023/03/30
新能源電力全球增長勁 惠譽博華：中國規模優勢顯著
光大證券：美息見頂後3月個月 港股可跑出
2023/03/29
光大證券：美息見頂後3月個月 港股可跑出
互聯網已飽和 AI才是未來
2023/03/28
互聯網已飽和 AI才是未來
宏觀分析 財政政策 內地物業 家居 商品 經濟 儲蓄 恒大 人民幣 行業

上一篇文章

近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）

下一篇文章

摩通：料新地新盤銷售率續強勁 基本面被低估（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

3層面看美經濟衰退機會
3層面看美經濟衰退機會
ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）
ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）
AI股點炒有跡尋 騰訊升一倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升一倍機會又來了
摩通：料新地新盤銷售率續強勁 基本面被低估（持續更新）
摩通：料新地新盤銷售率續強勁 基本面被低估（持續更新）
阿里京東拼多多打折入貨機會
阿里京東拼多多打折入貨機會
滙豐第二季薦7股
滙豐第二季薦7股