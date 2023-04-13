內房的春天來了嗎？（第二版）

2020年中央針對房地產企業債務風險提出的「三條紅綫、四檔管理」監管要求，意圖遏制房地產企業舉債擴張的金融風險，自此大量房地產企業財務困難。2021年9月恒大 （03333） 債務危機爆發，至今債務重組只聞樓梯響，停牌超過一年仍未復牌。踏入2023年，最近數月二手房市場的交易回升，市場溫度逐漸提升。在兩會將今年經濟增長目標設在5%左右以及「着力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置」的國策下，投資者不禁要問，內房的春天來了嗎？

高盛近月將中國高收益地產美元債今年違約率的預測由28%下調至19%。根據以往經驗，伴隨政策的放鬆，這些迹象似乎預示着行業的寒冬已過，春意可期。

2022年，國內商品房銷售面積最終定格在了13.58億平方米。盡管與前三年平均17億平方米以上的銷售量無法同日而語。但這個數據的重要意義在於告訴我們︰在許多不利因素的共同作用下，樓市真實需求大概是這個體量。原因有二：

第一，在房價持續調整之下，預計投資、投機、透支性需求佔比不會太高。

第二，去年樓市面臨的房企風險暴露、經濟承壓、美聯儲加息等外部因素是較為極端的，表明購房者需求是較為迫切的，且購房行為基本反映真實居住目的。

在2022年銷售數據「充分擠水」的背景下，我們不禁思考︰隨着內外部環境的改善，2023年的銷售還會更差嗎？

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3月百強房企銷售面積大升18%



2023年3月百強房企銷售金額7427億元（人民幣‧下同），同比上升28%，增幅較上月增長15.7個百分點；銷售面積4275萬方，同比上升18%，增幅較上月增長18.9個百分點，反映房企銷售額穩中提升，復甦勢頭較強。

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