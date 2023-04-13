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工行買入位 股息要9厘

財金專欄 2023/04/13

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港股昨日下跌，但內銀表現硬淨，工、建、中三大行逆市上升，9厘息果然吸引。工商銀行（01398）雖面對淨息差下跌壓力，但未來盈利可以穩定增長，加上不良貸款率跌至31個季度以來最低，股價回調至3.85元是

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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