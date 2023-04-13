工行買入位 股息要9厘 財金專欄 2023/04/13 分享： 分享： 港股昨日下跌，但內銀表現硬淨，工、建、中三大行逆市上升，9厘息果然吸引。工商銀行（01398）雖面對淨息差下跌壓力，但未來盈利可以穩定增長，加上不良貸款率跌至31個季度以來最低，股價回調至3.85元是 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 內銀股8厘息第一次召集（第四版） 2023/04/12 內銀股8厘息第一次召集（第四版） 中字股實力談 - 宏橋袋9厘息今年重拾增長 2023/04/12 宏橋袋9厘息今年重拾增長 中字股實力談 - 北水湧入撑起港股 恒指明日再戰50綫（第四版） 2023/04/11 北水湧入撑起港股 恒指明日再戰50綫（第四版） 中字股實力談 - 港股下周復活 焦點商湯阿里 2023/04/07 港股下周復活 焦點商湯阿里 中字股實力談 - 復活股阿里 商湯拍住上 ？（第四版） 2023/04/06 復活股阿里 商湯拍住上 ？（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 存款準備金比率 經濟 港股 銀行