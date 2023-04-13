中銀高耀豪：本季投資續取防守策略

中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪預料，今年是美國加息周期完結的一年，並預計債券牛市將於年內出現（詳見：【下一頁】）。此外，高耀豪對A股、商品及外滙也有最新看法（可點擊圖片放大），惟在第二季整體而言，他認為應繼續採取防守性投資策略。

股票投資方面，高耀豪認為：

投資市場不確定性仍然較高，投資者應注意今年復甦中的中國經濟與正在收縮並面對衰退的歐美地區，它們正處於不同的投資時鐘階段，因此中國股市應受惠而表現優於成熟市場。

高耀豪預期：

今年在政策帶動下，A股盈利在4月上調的機會仍然較高。假設市場其他因素不變下，A股表現將會受惠於盈利上調。

商品方面，高耀豪預期：

隨着美國經濟出現危機及衰退風險上升，黃金的避險功能更為重要。以往黃金通常在減息及衰退開始前上升，進入減息期及衰退期後就會回落。因此，打算以黃金對冲風險的投資者可多注意此節奏。

至於油價將受到經濟增長下行對需求的影響，以及OPEC+減產因素的影響，因此比較適合高沽低買的交易策略，而非趨勢式長綫持有策略。