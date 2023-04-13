信銀：美國衰退 三招應對

市場熱議美國行將衰退，調撥部分資金至債市，分散投資至亞太區，吸納防守性比較高的健康護理行業，都是可行的投資部署。

早前，歐洲、美洲地區相繼有銀行流動性出現問題，令部分市場人士認為，聯儲局有機會於3月份議

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