信銀：美國衰退 三招應對 財金專欄 2023/04/13 分享： 分享： 市場熱議美國行將衰退，調撥部分資金至債市，分散投資至亞太區，吸納防守性比較高的健康護理行業，都是可行的投資部署。 早前，歐洲、美洲地區相繼有銀行流動性出現問題，令部分市場人士認為，聯儲局有機會於3月份議 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 張浩恩 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：勞工市場降溫 美息再加一次 2023/04/12 瑞信陶冬：勞工市場降溫 美息再加一次 PGIM：亞太地產受惠中國復常 2023/04/07 PGIM：亞太地產受惠中國復常 施羅德：英倫銀行憂慮通脹 2023/04/06 施羅德：英倫銀行憂慮通脹 瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦 2023/04/05 瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦 瑞信陶冬：資金短期流向風險資產 2023/04/04 瑞信陶冬：資金短期流向風險資產 經濟 美國 美元 銀行 通脹 金融 加息 債券 板塊