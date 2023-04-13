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信銀：美國衰退 三招應對

財金專欄 2023/04/13

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市場熱議美國行將衰退，調撥部分資金至債市，分散投資至亞太區，吸納防守性比較高的健康護理行業，都是可行的投資部署。

早前，歐洲、美洲地區相繼有銀行流動性出現問題，令部分市場人士認為，聯儲局有機會於3月份議

...

撰文 : 張浩恩 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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