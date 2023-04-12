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美通脹回落加快 難阻下月再加息

國際 22:47 2023/04/12

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美國3月份消費物價指數（CPI）按年上升5%，優於市場預期的5.2%，亦較2月份的6%明顯放緩，更為2021年6月以來低位。這份通脹報告是聯儲局下次議息（5月3日）前最後一個關鍵數據，而通脹回落幅度較預期更快，似乎令局方仍有再等一下的空間，難道下月加息0.25厘還有懸念？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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