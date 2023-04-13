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夏寶龍親調研 助港打通任督二脈

財金專欄 2023/04/13

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港澳辦主任夏寶龍今天來港考察6天，更事先張揚要「大興調查研究」，深入檢視問題。政界人士認為，4大範疇料是焦點；有官場中人則形容，夏主任此行等如領導要檢閱港府工作成果。

檢視港府工作 4範疇成焦點

「調查研

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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香港 習近平 李家超 北部都會區 夏寶龍

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