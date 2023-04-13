夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 財金專欄 2023/04/13 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍今天來港考察6天，更事先張揚要「大興調查研究」，深入檢視問題。政界人士認為，4大範疇料是焦點；有官場中人則形容，夏主任此行等如領導要檢閱港府工作成果。 檢視港府工作 4範疇成焦點 「調查研 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 2023/04/12 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 有政戲 - Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 2023/04/11 Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 有政戲 - 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 2023/04/06 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 有政戲 - 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 2023/04/04 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 有政戲 - 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 2023/04/03 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 香港 習近平 李家超 北部都會區 夏寶龍