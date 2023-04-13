美通脹回落加快 難阻下月再加息 財金專欄 2023/04/13 分享： 分享： 美國3月份消費物價指數（CPI）按年上升5%，優於市場預期的5.2%，亦較2月份的6%明顯放緩，更為2021年6月以來低位。這份通脹報告是聯儲局下次議息（5月3日）前最後一個關鍵數據，而通脹回落幅度較 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 國金札記 - 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/12 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 國金札記 - 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/11 澳洲按兵不動 減息言之尚早 國金札記 - 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 2023/04/07 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 國金札記 - 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/06 經濟差需求弱 沙特減產不意外 美國 通脹 加息 貨幣政策 議息 CPI 經濟衰退 國際貨幣基金組織 銀行