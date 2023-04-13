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中銀研究院拆解美聯儲H.8報告3大關鍵（第二版 高盛看法）

研究報告 15:55 2023/04/13

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美國聯儲局公布商業銀行貸款統計數據，截至3月29日止兩周內，美商業銀行貸款規模暴跌千億美元，創1973年史上以來最大降幅。中銀研究院指出，信貸狀況大幅走弱，主因是美國借貸成本持續推高，當中矽谷銀行危機等成為中小型銀行貸款大幅收縮的催化劑。

美國中小型銀行爆煲接連發生，導致連鎖的銀行股暴跌、金融行業債券市場劇烈波動。在危機爆發後的兩周內，美聯儲發表一份《在美商業銀行資產和負債表》（簡稱「H.8」），於3月15日至3月29日期內，美商業銀行資產和負債變化。

有關美國商業銀行貸款統計數據，請點擊放大圖逐格看：

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專訪 神準策略師邵志銘 料港股反攻22700【下一頁

在「H.8」報告中，中國銀行研究院認為有3個關鍵點：

（1）美國銀行業信貸狀況大幅走弱

「H.8」報告中顯示，於統計期內，25家大型特許商業銀行（統計範圍內規模最大的25家銀行）的信貸規模為65,664億美元，分別收縮約137億美元和235億美元。

該行指出，商業和工業貸款收縮為主，中小銀行的信貸規模約為44,619億美元，在統計期內，分別減少了352億美元和736億美元左右；工商業貸款和房地產貸款受影響程度遠超大型銀行，分別下降318億美元和378億美元。

此外，據美國銀行家協會公布美國信貸環境指數，以100為滿分，第二季信貸環境指數僅5.8分，是疫情後新低水平。該行認為，這反映出美國銀行業信貸狀況疲弱。

----

第二版

（2）美國借貸成本持續推高

美聯儲自去年起展開加息周期，該行表示，今年以來儲局於2月和3月分別加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至4.75%至5.0%，達到次貸危機以來的最高水平，儲局激進加息之下，美國市場借貸成本被持續推高，客戶的融資需求全面減弱，引起美國銀行業信貸規模連續下降。

此外，

矽谷銀行宣布破產倒閉，引發美國及全球金融市場劇烈波動，打擊市場信心，催化了美國商業銀行，尤其是中小型銀行的貸款規模驟降。

（3）美國銀行業資產規模或將繼續收縮

值得留意是，3月美國商業銀行資產排名第16位的矽谷銀行破產，另外資產排名第29位的Signature Bank倒閉等大型風險事件。由於……更多內容，用戶請登入。

報告來源：中國銀行研究院
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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