近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）

大市又見波動，抗跌力較佳的高息內銀板塊再受青睞。板塊短綫受惠內地金融數據報佳，加上高息及低估值，在波動市中提供防守性。

中國人民銀行4月11日公布的數據顯示，內地3月份社會融資規模增量為5.4萬億元（人民幣，下同），連續三個月超市場預期，帶動3月末社會融資規模存量達359.0萬億元，按年增長10%。同時，3月末廣義貨幣（M2）餘額281.46萬億元，按年增長12.7%，較2月有所放緩。

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里昂指出，社融加速擴張及貨幣供應增長放緩，意味中國貨幣政策的效力正在傳導至實體經濟。在中國經濟持續復常下，該行看好社融存量增長可在本年中加速至11%。

中金指出，近期信貸規模連續超預期，可能表明信貸需求實質恢復的拐點已經臨近，特別是居民信貸需求修復信號較爲明確。隨着基建持續形成實物工作量、房地產市場持續回暖，民間投資需求也有望在2至3季度出現回升。該行看好高股息、低估值的國有銀行短期內有望繼續重估，接下來的3至6個月維度隨着經濟全面復甦，推薦布局優質頭部銀行。

內銀板塊短期受惠社融超預期，長期則可乘國企改革迎來質變。摩根大通提到，國企借貸佔中國「五大行」整體貸款比例平均為39%，雖然業績數據顯示有關貸款的違約率極低，但市場仍對此抱有戒心，總認為國企會有更多的債務違約，導致了內銀的估值折讓。摩根大通指，國企改革取得成功，將會改善一眾國企的償債能力，減少內銀的估值折讓。

同時，國企改革可帶動國企借貸的資產質素提升，減少內銀對此的準備金撥備，間接改善內銀的盈利。該行計算，若國有銀行平均交出8%的盈利增長，板塊持續了近10年的已動用資本回報率（Return on Capital Employed，ROCE）收縮將可終結，改善估值。

配合國有內銀2023年平均0.4倍的市淨率（PB）及8.7厘的股息率，摩根大通看好若歐美銀行危機蔓延至亞太地區，國有內銀板塊將可在熊市中跑贏。該行對6隻國有內銀股的評級及目標價：

建設銀行 （00939） - 增持

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農業銀行 （01288） - 增持

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