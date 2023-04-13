3月數據惹通縮憂慮？ 粵開證券：經濟持續恢復而非衰退

內地公布3月經濟數據，其中3月全國居民消費價格（CPI）按年漲0.7%，按月跌0.3%；全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌2.5%，按月持平。數據公佈後，在經濟學界引發關於「通縮」 的熱烈討論。

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粵開證券表示，國家統計局和人行相繼公布3月的物價和金融資料，引發了市場的擔憂與困惑。一方面，市場擔憂經濟陷入「通縮」，3月CPI和PPI按年分別僅為0.7%和-2.5%，且自年初以來持續下滑；另一方面，市場困惑于低物價與高貨幣的共存，3月M2同比增長12.7%，新增信貸和社融均大超市場預期，首季金融資料明顯偏強。當前經濟是否處於通縮，必要理清市場的擔憂與困惑。

中國經濟從疫情模式 重回市場經濟模式

粵開證券又指，中國經濟從疫情模式重回市場經濟模式，服務業尤其是餐飲等快速恢復。工業增加

值、消費、投資都在向上。1至2月餐飲消費同比增長9.2%，社零消費總體同比增長3.5%，高於限額以上企業零售的2.1%；煙酒、服裝鞋帽、化妝品、金銀珠寶等出行社交屬性的種類增速由負轉正，家電、傢俱、家裝等地產後週期消費受益於房地產竣工加快。房地產投資降幅收窄，製造業和基建投資持續高增。3 月製造業和非製造業PMI 指數分別為51.9%和58.2%，均處於擴張區間。

當然，經濟恢復的基礎仍不牢固。耐用品消費仍大幅負增長，反映出消費仍低迷，主要是居民資產負債表受損、居民收入增速下行。

提振信心 重塑對激勵機制

粵開證券認為，總體上當前的物價下行不是通縮，而是與基數效應、前期非經濟政策對企業家信心的衝擊以及疫情後居民風險偏好下降有關；物價不是持續下行、也不是處於貨幣緊縮的環境，政策要做的不是大水漫灌，而是提振信心並重塑對地方政府、企業家和居民的激勵機制。

當然，經濟恢復的基礎仍不牢固。第一，耐用品消費仍大幅負增長，反映出消費仍低迷，主要是居民資產負債表受損、居民收入增速下行。

從政策舉措來看，當務之急是提振微觀主體信心而非強力刺激。當前宏觀形勢上的問題歸結到微觀就是「微觀主體避險化」，要從激勵機制、政策、法治和理論上解決微觀主體的積極性不高、信心不振的問題。

報告來源：粵開證券

編輯：錢家鋒

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