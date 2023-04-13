  • 23°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 21:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP

財金猛人追蹤 21:28 2023/04/13

分享：

分享：

中國內地3月出口遠勝市場預期，而ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）認為，雖然此強勢反彈或難以維持，但是出口大增，有助推高中國的貿易差額，支持第一季的GDP增長。

    點擊圖片放大

彭藹嬈表示：

內地3月出口按年錄得14.8%的增長，遠超市場預期7%的收縮，並於過去5個月出口持續下滑形成對比。

3月出口增長延續以往的模式，主要由電子零件和產品推動。該類目按年增12%，對總出口額的貢獻維持在58%。今次為電子產品自2022年10月錄得收縮以來，首次出現反彈。

至於內地3月進口，按年微跌1.4%，按月則增加15.3%。彭藹嬈表示：

電子元件進口按年跌16%，作為加工貿易的組成部分，或預示未來的出口增長。

電子元件進口佔總進口額的份額，亦由2022年月均38%，降至3月的35%。雖然此份額的減少，受2022年起增加能源進口影響所致，但整體進口放緩預示出口亦會在未來數月放緩。

最新貿易數據帶來的啓示

彭藹嬈對內地3月整體進出口數據解讀如下......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : ING展望

相關文章

ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）
今日
ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）
3月數據惹通縮憂慮？粵開證券：經濟續恢復而非衰退
今日
3月數據惹通縮憂慮？粵開證券：經濟續恢復而非衰退
3月CPI增長放緩 內地要通縮了嗎？
今日
3月CPI增長放緩 內地要通縮了嗎？
ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）
2023/04/04
ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）
惠譽：內房回暖勢頭將延續 惟難拉動出險房企復甦（持續更新）
今日
惠譽：內房回暖勢頭將延續 惟難拉動出險房企復甦（持續更新）

你可能感興趣

ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）
今日 17:04
ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）
3月數據惹通縮憂慮？粵開證券：經濟續恢復而非衰退
今日 21:22
3月數據惹通縮憂慮？粵開證券：經濟續恢復而非衰退
3月CPI增長放緩 內地要通縮了嗎？
今日 20:42
3月CPI增長放緩 內地要通縮了嗎？

最新專欄文章

ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）
2023/04/04
ING彭藹嬈解構官方與財新PMI差異（新增圖表說明）
名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點
2023/03/08
名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
2023/01/31
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
2023/01/10
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
GDP 進出口 東盟 中國 彭藹嬈 宏觀分析 經濟現象 經濟數據表現

下一篇文章

建銀國際趙文利：第二季逢低買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【追蹤巴菲特】巴菲特：日本投資或持有至少10年 美銀行業倒閉潮未完（不斷更新）
【追蹤巴菲特】巴菲特：日本投資或持有至少10年 美銀行業倒閉潮未完（不斷更新）
【名家增減持】又部署減持？ 騰訊大股東將9600萬股騰訊存入CCASS （持續更新）
【名家增減持】又部署減持？ 騰訊大股東將9600萬股騰訊存入CCASS （持續更新）
建銀國際趙文利：第二季逢低買入
建銀國際趙文利：第二季逢低買入
曾淵滄：中國芯片業潛力大（一文看清）
曾淵滄：中國芯片業潛力大（一文看清）
中銀高耀豪：本季投資續取防守策略
中銀高耀豪：本季投資續取防守策略
【追蹤女股神】Cathie Wood 增持多家醫藥相關公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood 增持多家醫藥相關公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）