出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP

中國內地3月出口遠勝市場預期，而ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）認為，雖然此強勢反彈或難以維持，但是出口大增，有助推高中國的貿易差額，支持第一季的GDP增長。

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彭藹嬈表示：

內地3月出口按年錄得14.8%的增長，遠超市場預期7%的收縮，並於過去5個月出口持續下滑形成對比。 3月出口增長延續以往的模式，主要由電子零件和產品推動。該類目按年增12%，對總出口額的貢獻維持在58%。今次為電子產品自2022年10月錄得收縮以來，首次出現反彈。

至於內地3月進口，按年微跌1.4%，按月則增加15.3%。彭藹嬈表示：

電子元件進口按年跌16%，作為加工貿易的組成部分，或預示未來的出口增長。 電子元件進口佔總進口額的份額，亦由2022年月均38%，降至3月的35%。雖然此份額的減少，受2022年起增加能源進口影響所致，但整體進口放緩預示出口亦會在未來數月放緩。

最新貿易數據帶來的啓示

彭藹嬈對內地3月整體進出口數據解讀如下......

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