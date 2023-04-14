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美國衰退要來了？衰退對港美股的啟示

研究報告 08:00 2023/04/14

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聯儲局經濟學家預計，美國經濟今年稍後將「温和衰退」（mild recession），並於未來兩年復甦。國海證券認為，現時的經濟情況與8、90年代的儲貸危機和2008年的次按危機不盡相同，對港股而言，今年第2季或有反彈。

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國海證券認為，當下和這兩場危機有多處不一。

相異之處

1. 此次海外銀行業危機底層資產信用風險較小。過往兩次衰退導火索均為金融機構持有較多高風險劣質資產。

2. 由於智能手機發展，當下銀行擠兌事件或更容易發生，薄弱環節以更快速度演變為風險事件。

3. 此次監管部門反應更加及時。在吸取了2008年金融危機的教訓後，此次SVB出現問題後，48小時內FDIC迅速接管了SVB，美聯儲等立刻恢復了SVB等銀行的存款提取，推出BTFP工具強化儲戶信心，避免其他中小銀行的擠兌。而瑞信從宣布財報有內控問題到被監管安排收購僅用了5天。

相同之處

在利率急速攀升之後，金融機構資產負債久期錯配、內控缺陷、杠桿率高等問題被加速暴露。比如1979年沃爾克加息後儲貸機構資產負債久期錯配、2004年的格林斯潘加息後低收入者無法償還的次級貸款、2022年鮑威爾加息後英國養老金危機、美國中小銀行危機，都體現了高利率高波動的宏觀環境下金融機構薄弱環節問題暴露。

根據統計，衰退期間港美股平均最大跌幅均超20%。從1900年至今，美國共經歷了23輪衰退，平均持續時長14個月。整體而言，經濟衰退對港美股影響較大，自Wind有數據以來，標普500、道瓊斯工業指數、納斯達克、恒生指數平均分別下跌10%、9%、7%、13%，而最大下跌幅度分別為30%、27%、36%、40%。

對港股的啟示和展望

美國衰退，尤其是

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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