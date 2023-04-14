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房地產回暖 中海外要買

財金專欄 2023/04/14

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港股昨日倒升收市，尤其融創中國（01918）復市急跌，一度拉低內房股。然而，內房股昨日普遍早於大市倒升，尤其中國海外（00688）重上短中長綫主要平均綫，呈現強勢。加上內地房地產市場回暖有望，公司今年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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