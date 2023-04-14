房地產回暖 中海外要買 財金專欄 2023/04/14 分享： 分享： 港股昨日倒升收市，尤其融創中國（01918）復市急跌，一度拉低內房股。然而，內房股昨日普遍早於大市倒升，尤其中國海外（00688）重上短中長綫主要平均綫，呈現強勢。加上內地房地產市場回暖有望，公司今年 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版） 2023/04/13 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版） 中字股實力談 - 工行買入位 股息要9厘 2023/04/13 工行買入位 股息要9厘 中字股實力談 - 內銀股8厘息第一次召集（第四版） 2023/04/12 內銀股8厘息第一次召集（第四版） 中字股實力談 - 宏橋袋9厘息今年重拾增長 2023/04/12 宏橋袋9厘息今年重拾增長 中字股實力談 - 北水湧入撑起港股 恒指明日再戰50綫（第四版） 2023/04/11 北水湧入撑起港股 恒指明日再戰50綫（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 中國 港股 銀行 銷售