施羅德：利率見頂在即 資金配置固收

美國利率已升至過去10年未見的高位，收息者猶如久旱逢甘露。鑑於量化緊縮已實施一段時間，加上利率見頂在即，現在是看好收益投資的好時機嗎？投資者該如何應對目前的新環境？新機遇有哪些風險？

分析顯示，目前多類

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