施羅德：利率見頂在即 資金配置固收 財金專欄 2023/04/14 分享： 分享： 美國利率已升至過去10年未見的高位，收息者猶如久旱逢甘露。鑑於量化緊縮已實施一段時間，加上利率見頂在即，現在是看好收益投資的好時機嗎？投資者該如何應對目前的新環境？新機遇有哪些風險？ 分析顯示，目前多類 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Dorian Carrell 施羅德基金經理Joven Lee 施羅德多元化資產策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀：美國衰退 三招應對 2023/04/13 信銀：美國衰退 三招應對 瑞信陶冬：勞工市場降溫 美息再加一次 2023/04/12 瑞信陶冬：勞工市場降溫 美息再加一次 PGIM：亞太地產受惠中國復常 2023/04/07 PGIM：亞太地產受惠中國復常 施羅德：英倫銀行憂慮通脹 2023/04/06 施羅德：英倫銀行憂慮通脹 瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦 2023/04/05 瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦 美元 通脹 股票 基金 債券 板塊 派息 收息股 施羅德 債券指數