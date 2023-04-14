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施羅德：利率見頂在即 資金配置固收

財金專欄 2023/04/14

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美國利率已升至過去10年未見的高位，收息者猶如久旱逢甘露。鑑於量化緊縮已實施一段時間，加上利率見頂在即，現在是看好收益投資的好時機嗎？投資者該如何應對目前的新環境？新機遇有哪些風險？

分析顯示，目前多類

...

撰文 : Dorian Carrell 施羅德基金經理
Joven Lee 施羅德多元化資產策略師

欄名 : 名家觀點

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