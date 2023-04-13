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英初級醫生大罷工 人工有幾低？

國際 22:22 2023/04/13

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最近在英國一宗較為受關注的新聞，是英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）的初級醫生大罷工，據指是NHS史上最嚴重工業行動，對公眾影響相當大，惟觀乎輿論，英國社會對罷工的醫生似乎普遍同情，認同醫生待遇過差，罷工爭取改善待遇合情合理。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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