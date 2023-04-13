英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 國際 22:22 2023/04/13 分享： 分享： 最近在英國一宗較為受關注的新聞，是英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）的初級醫生大罷工，據指是NHS史上最嚴重工業行動，對公眾影響相當大，惟觀乎輿論，英國社會對罷工的醫生似乎普遍同情，認同醫生待遇過差，罷工爭取改善待遇合情合理。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/11 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/10 澳洲按兵不動 減息言之尚早 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 2023/04/06 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 你可能感興趣 美通脹回落加快 難阻下月再加息 22:47 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 20:44 2023/04/11 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 澳洲按兵不動 減息言之尚早 21:59 2023/04/10 澳洲按兵不動 減息言之尚早 最新專欄文章 國金札記 - 美通脹回落加快 難阻下月再加息 今日 美通脹回落加快 難阻下月再加息 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 國金札記 - 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/12 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 國金札記 - 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/11 澳洲按兵不動 減息言之尚早 國金札記 - 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 2023/04/07 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 網絡熱話 社會矛盾 移民 罷工 醫生 最低工資 英國