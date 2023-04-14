夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 財金專欄 2023/04/14 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍昨日抵港考察，6天行程雖然相當豐富，但知情人士表示，國家安全仍是此行的重點，重頭戲是周六的「全民國家安全教育日」，夏主任將發表重要講話。 有政界中人認為，夏此行是為基本法23條立法造勢。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 2023/04/13 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 有政戲 - 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 2023/04/12 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 有政戲 - Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 2023/04/11 Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 有政戲 - 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 2023/04/06 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 有政戲 - 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 2023/04/04 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 政治 夏寶龍 香港 立法會 李家超 基本法 律政司 保安局 政務司 鄧炳強