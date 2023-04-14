夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢

港澳辦主任夏寶龍昨日抵港考察，6天行程雖然相當豐富，但知情人士表示，國家安全仍是此行的重點，重頭戲是周六的「全民國家安全教育日」，夏主任將發表重要講話。

有政界中人認為，夏此行是為基本法23條立法造勢。

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