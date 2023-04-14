內房巨企慘跌的哀歌！

美國這兩天接連公布的消費物價指數CPI和生產物價指數PPI均顯示出通脹開始放緩，周三晚上公布的三月份CPI按月按月僅升0.1%，按年升5%，均屬溫和水平；而昨晚宣布的PPI更是按月跌0.1%，按年僅升

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