內房巨企慘跌的哀歌！ 財金專欄 02:30 2023/04/14 分享： 分享： 美國這兩天接連公布的消費物價指數CPI和生產物價指數PPI均顯示出通脹開始放緩，周三晚上公布的三月份CPI按月按月僅升0.1%，按年升5%，均屬溫和水平；而昨晚宣布的PPI更是按月跌0.1%，按年僅升 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 六大內銀股息高穩中求進！ 2023/04/12 六大內銀股息高穩中求進！ 投資坐標 - 如何從紛亂世情看清本質？ 2023/04/07 如何從紛亂世情看清本質？ 投資坐標 - 資金輪流轉主調仍在！ 2023/04/05 資金輪流轉主調仍在！ 投資坐標 - 地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 2023/04/04 地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 投資坐標 - 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 2023/03/31 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 鴻興印刷（00450） 利華控股集團（01346） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 紫金礦業（02899） 中國海洋石油（00883） 美股 金價 港股 宏觀分析