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摩根資產許長泰 加息周期將告終 美元下行趨勢持續

財金猛人追蹤 16:30 2023/04/14

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摩根資產管理發表第二季投資展望，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，對第二季的資產配置態度仍謹慎，料聯儲局於5月加息0.25厘後，其後將暫停加息。

不過，許長泰認為，美國在年內減息的機會不大，除非美國經濟比市場預期中的表現更差。此外，他提醒，目前市場預期聯儲局將在今年下半年內減息，一旦減息預期落空，屆時將引起市場一番波動。

至於當局會否在5月之後再度加息，許長泰則認為機會不大，主要由於美國這輪的加息周期速度過急，已經開始令市場質疑美國經濟是否能夠承受在短期內加息，加到約5厘的水平。除非出現以下的情況：

1）美國經濟增長強勁；

2）美國通脹仍強韌

    點擊圖片放大

此外，他相信，美元下跌的趨勢將持續，在美元轉弱的情況下，將有利亞洲投資市場環境，當中，他尤其看好中港市場及以內需為主的亞洲市場。

中國市場方面，許長泰指，中國的消費反彈明顯，但消費者的消費信心仍然偏緊，估計中國的貨幣政策將維持寬鬆，低利率將維持一段較長時間。板塊方面，他看好消費、互聯網及香港收租股。

許長泰認為，中國的監管環境有所放寬，對互聯網行業帶來利好，至於個別大型科網股大股東減持，則屬短綫影響。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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