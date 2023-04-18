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李迅雷：AI開啟新一波投資黃金期

財金猛人追蹤 08:20 2023/04/18

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人工智能ChatGPT熱潮風靡一時，被外界稱之為「科技革命」。中泰證券首席經濟學家李迅雷建議投資者，關注新一輪科技革命下的投資機會。

    點擊圖片放大

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁

談及「科技革命」一詞時，李迅雷表示：

「媒體上，對於『科技革命』一詞的使用十分氾濫，實際上，但凡不能顯著帶來全要素生產率（Total Factor Productivity）提升的其實只是『偽革命』。」（見下圖）

    點擊圖片放大
    +2

按照此說法，ChatGPT又能符合全要素生產率顯著提升的標準嗎？李迅雷又指，此輪以ChatGPT為代表的人工智能的發展，極有可能實現對勞動力、資本等生產要素的智能替代和功能倍增，促進全要素生產率（是衡量科技進步的指標，一般含義為資源，包括人力、物力、財力開發利用的效率）的提高。

李迅雷直言

AI發展新格局或開啟新一波投資黃金期。特別是，全面註冊制落地之後，更要關注AI領域相關金融科技公司、科創公司的投資機會。

AI發展趨勢下，李迅雷認為，短期：當前AI板塊市場集中度較高，主題投資行情下，一些下游應用受益的公司估值過高，投資者需要規避其中過熱風險。

至於下游應用方面……

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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