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港股靜極思動 下周有力爆升

財金專欄 2023/04/15

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港股復活節假期後復活，全周上升擺脫上周下跌走勢，恒生指數、國企指數以及滬深300指數都出現多條平均綫滙聚走勢，簡單而言大市處於靜極思動，加上港股昨日終於收高於50天綫，走勢回勇下，下周有力爆升。

恒指昨

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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