港股靜極思動 下周有力爆升 財金專欄 2023/04/15 分享： 分享： 港股復活節假期後復活，全周上升擺脫上周下跌走勢，恒生指數、國企指數以及滬深300指數都出現多條平均綫滙聚走勢，簡單而言大市處於靜極思動，加上港股昨日終於收高於50天綫，走勢回勇下，下周有力爆升。 恒指昨 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版） 2023/04/14 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版） 中字股實力談 - 房地產回暖 中海外要買 2023/04/14 房地產回暖 中海外要買 中字股實力談 - 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版） 2023/04/13 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版） 中字股實力談 - 工行買入位 股息要9厘 2023/04/13 工行買入位 股息要9厘 中字股實力談 - 內銀股8厘息第一次召集（第四版） 2023/04/12 內銀股8厘息第一次召集（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 滬深300指數 人民幣 巴西 東盟 美元 美滙指數 海豐國際（01308） 阿里巴巴－SW（09988）