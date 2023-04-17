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張憶東論國企高息股

財金猛人追蹤 08:24 2023/04/17

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有「冠軍分析師」美譽的張憶東表示，港股央企大多估值偏低，僅少數央企估值合理，若與世界一流企業相比，估值具性價比，可考慮有關板塊。HKET精選多間國企高息股（詳見組圖），助讀者運籌帷幄。

    點擊圖片放大

張憶東表示，截至2023年3月30日，在港股上市的央企集團及子公司共180家，佔港股主板流通市場的比重約21.7%，為港股市場重要組成部分。

美聯儲超級鷹派加息、地緣政治衝突、疫情超預期，張憶東直言近年變局百年未遇，但即便在2021至2022年，央企仍然是港股的中流砥柱，由央國企構成的恒生香港中資企業指數僅下跌2.7%，同期恒生指數、恒生科技指數卻分別下跌27.4%、51%。

在世界新的動盪變革期，央企的確定性愈加難能可貴，他說：

「習近平總書記曾強調，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是黨執政興國的重要支柱和依靠力量，必須做強做優做大。」

張憶東指，當前央企的估值現狀一言概括：「價值實現與價值創造不匹配」，具估值重塑空間。他認為未來國企可以透過市場化方式推進整合重組，從而打造創新型國企。透過具有中國特色的現代公司治理，真正按市場化機制運營，進而加快建設世界一流企業。

張憶東說︰「能持續高分紅才是硬道理，建議『類可轉債』策略，布局高股息價值股」，投資者可留意擁有充沛現金流，同時會持續分紅的企業。如能源（石油石化、煤炭等）、地產、電訊營運商、公用事業等領域的優質央國企龍頭。」

HKET精選了多間高股息價值股，讀者可點擊組圖了解有關資訊。

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……更多內容，用戶請登入。

報告來源：興業證券

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

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