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渣打鄭子豐：推動提升國企ROE利好「三桶油」

財金猛人追蹤 08:00 2023/04/18

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渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐接受《MoneyTimes》專訪時表示，內地推動提升國企的股東回報率（ROE）利好「三桶油」，但要留意油價的下行壓力，又看好黃金中長期表現。

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鄭子豐指，今年「兩會」後，中央明顯要推動國企改善ROE，屬於重要議題，「這一使命其實相當利好投資者」，不論「三桶油」還是中資電訊股，其特色是高派息率。

他續指，推動國企改革，着眼於提高ROE的話，其實亦會幫助到中央和地方政府，

「當賣地活動受到限制時，政府可靠國企這個良好渠道來獲得股息收入。」

因此，他認為，如果公司的營運效率和回報率可以提升，對投資者而言，尤其是在目前整體經濟低增長、而通脹較高的環境下，如果有高單位數股息率，會是不錯的投資機會

雖然三桶油維持其有升有息的趨勢，但鄭子豐認為，應留意......

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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