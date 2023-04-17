渣打鄭子豐 港股第二季料悶局上落

渣打銀行北亞首席投資總監鄭子豐在接受《Money Times》專訪時表示，恒指短期內將於19000點至21000點區間徘徊，主要受制兩個風險：1）企業盈利下行風險；2）港股情緒容易受宏觀經濟數據左右，尤其是美國利率預期波動較大。

「參照過往歷史，在步入經濟衰退前，盈利通常有10%至13%的回落，但市場目前仍估計美國企業盈利將錄得盈利，我們目前認為盈利下行空間接近13至15%。如果盈利下行空間這麼大，不免會影響環球股市氣氛。」

另一方面，鄭子豐指出，港股較易受外圍宏觀經濟影響。

「在未正式步入衰退前，經濟數據會反覆不定，在好壞參半的情景下，股市很難表現得很好。」

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他認為，雖然中港基本面有好轉，盈利有上行空間，但這個優勢有可能被歐美盈利下行所拖累。

板塊方面，鄭子豐看好科網股的重估，並在今季將行業評級上調至「增持」，最主要原因是估值相對過去歷史水平低，和其他地區可比較的公司都有較吸引的折讓。

鄭子豐認為，在就業機會方面，科網公司可為青年提供更多機會，而這方面較難在國企方面着手。

此外，他相信中國將繼續推動自主創新，特別是數字經濟方面的產業發展。在提升監管後，相信為科創企業創造相對健康有序的環境，可以有更長遠健康的發展，整個環境更正常化，所以在折讓較大的情況下，渣打將科網板塊評級上調。

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