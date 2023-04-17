  • 25°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 07:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

渣打鄭子豐 港股第二季料悶局上落

財金猛人追蹤 07:15 2023/04/17

分享：

分享：

渣打銀行北亞首席投資總監鄭子豐在接受《Money Times》專訪時表示，恒指短期內將於19000點至21000點區間徘徊，主要受制兩個風險：1）企業盈利下行風險；2）港股情緒容易受宏觀經濟數據左右，尤其是美國利率預期波動較大。

「參照過往歷史，在步入經濟衰退前，盈利通常有10%至13%的回落，但市場目前仍估計美國企業盈利將錄得盈利，我們目前認為盈利下行空間接近13至15%。如果盈利下行空間這麼大，不免會影響環球股市氣氛。」

另一方面，鄭子豐指出，港股較易受外圍宏觀經濟影響。

「在未正式步入衰退前，經濟數據會反覆不定，在好壞參半的情景下，股市很難表現得很好。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

他認為，雖然中港基本面有好轉，盈利有上行空間，但這個優勢有可能被歐美盈利下行所拖累。

板塊方面，鄭子豐看好科網股的重估，並在今季將行業評級上調至「增持」，最主要原因是估值相對過去歷史水平低，和其他地區可比較的公司都有較吸引的折讓。

鄭子豐認為，在就業機會方面，科網公司可為青年提供更多機會，而這方面較難在國企方面着手。

此外，他相信中國將繼續推動自主創新，特別是數字經濟方面的產業發展。在提升監管後，相信為科創企業創造相對健康有序的環境，可以有更長遠健康的發展，整個環境更正常化，所以在折讓較大的情況下，渣打將科網板塊評級上調。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

瑞信邵志銘：中資電訊股「攻守兼備」
2023/04/15
瑞信邵志銘：中資電訊股「攻守兼備」
國策專家趙文利：第二季逢低買入
2023/04/15
國策專家趙文利：第二季逢低買入
法巴譚慧敏 評內銀+電訊股
2023/04/06
法巴譚慧敏 評內銀+電訊股
法巴譚慧敏 續看好中國重啟投資主題
2023/04/03
法巴譚慧敏 續看好中國重啟投資主題
國策專家趙文利 7厘以上高息股至夠數
2023/04/01
國策專家趙文利 7厘以上高息股至夠數
中國市場 貨幣政策 經濟數據表現 鄭子豐 港股 經濟 恒生指數 中國

下一篇文章

比亞迪王傳福：新能源車進入快魚吃慢魚階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞信邵志銘：中資電訊股「攻守兼備」
瑞信邵志銘：中資電訊股「攻守兼備」
國策專家趙文利：第二季逢低買入
國策專家趙文利：第二季逢低買入
出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP
出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP
摩根資產許長泰 加息周期將告終 美元下行趨勢持續
摩根資產許長泰 加息周期將告終 美元下行趨勢持續
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
藍籌股別妄想揸一世 李迅雷的生命周期論
藍籌股別妄想揸一世 李迅雷的生命周期論