  • 25°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 07:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房第二季選股攻略

研究報告 06:30 2023/04/17

分享：

分享：

內房板塊4月又現一系列利好消息，板塊短綫迎反彈。不過目前情況顯示內房股的業績復甦具針對性，距離全面復甦尚為遙遠，有選股上宜繼續緊盯優質國企內房。

繼銷售及投地回暖後，內地樓價也現回穩跡象。3月份國家統計局公布，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲城市有18個，比上月增加4個，當中一綫城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.7%，二綫城市新建商品住宅銷售價格按年下降0.2%，降幅比上月收窄0.5個百分點。三綫城市新建商品住宅銷售價格按年下降2.7%和3.9%，降幅比上月收窄0.6個百分點。

不過，內地樓市銷售回暖對內房股的利好力度有待加強，因為2月份銷售同樣已轉正，但內房股3月普遍跌多升少。摩根大通解釋，雖然銷售按年增加驟眼看令人興奮，但投資者也不是傻瓜，會明白這是因為2022年樓市實在太差所致。較聰明的投資者會淡化極淡化極端情況的影響，將2023年銷售額與2019至2021年同期的三年平均值比較，可見今年銷售只是跌幅收窄而非轉正。摩根大通認為，這代表目前內房只算是温和復甦而非市場期望的強勁復甦。

    點擊圖片放大
    +2

2022年4月以上海封城為始，全國再現大規模防疫封控，故接下來的4、5月內房銷售肯定出現更強勁的按年增長。因此市場也會關注高頻率的每周樓市數據，更立體地了解復甦趨勢。可惜，4月首周的內地30大中城市商品房成交面積，按周大幅下滑43%，反映地產修復趨勢仍不穩固。

緊盯少數優質內房

另外，細分各房企的3月銷售表現，可見錄得按年增長的主要還是國企內房，以及如龍湖般極少數財務穩健的龍頭民企。這意味住，內地樓市在復甦的同時，也在經歷強烈的行業整合。

要進一步了解2023年什麼房企可有良好表現，可以從2022年業績資料中發掘。花旗統計了26間該行有跟進的內房業績，僅5間的核心盈利避免了倒退甚至轉虧，分別是：綠城中國 （03900） 的增34%、建發國際 （01908） 的增31%、華潤置地 （01109） 的增2%、越秀地產 （00123） 的增2%及龍湖集團的持平。就連持續獲市場追捧的中海外 （00688） ，也逃不過盈利倒退3成。

花旗指出.....

訂戶可登入解鎖全部內容

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

相關文章

內房股爆發 機會真的來臨？
2023/04/12
內房股爆發 機會真的來臨？

你可能感興趣

內房股爆發 機會真的來臨？
15:11 2023/04/12
內房股爆發 機會真的來臨？

最新專欄文章

滙豐第二季薦7股
2023/04/15
滙豐第二季薦7股
3月數據惹通縮憂慮？券商：經濟續恢復而非衰退
2023/04/15
3月數據惹通縮憂慮？券商：經濟續恢復而非衰退
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
2023/04/15
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
2023/04/15
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
經濟復甦尋寶 行業強弱分明（第三版）
2023/04/14
經濟復甦尋寶 行業強弱分明（第三版）
宏觀分析 市場動向 港股 大行報告 內地物業 綠城中國（03900） 新城發展（01030） 越秀地產（00123） 華潤置地（01109） 國家統計局

下一篇文章

大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國衰退要來了？衰退對港美股的啟示
美國衰退要來了？衰退對港美股的啟示
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）
大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）
滙豐第二季薦7股
滙豐第二季薦7股
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
阿里京東拼多多打折入貨機會
阿里京東拼多多打折入貨機會