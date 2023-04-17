內房板塊4月又現一系列利好消息，板塊短綫迎反彈。不過目前情況顯示內房股的業績復甦具針對性，距離全面復甦尚為遙遠，有選股上宜繼續緊盯優質國企內房。

繼銷售及投地回暖後，內地樓價也現回穩跡象。3月份國家統計局公布，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲城市有18個，比上月增加4個，當中一綫城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.7%，二綫城市新建商品住宅銷售價格按年下降0.2%，降幅比上月收窄0.5個百分點。三綫城市新建商品住宅銷售價格按年下降2.7%和3.9%，降幅比上月收窄0.6個百分點。

不過，內地樓市銷售回暖對內房股的利好力度有待加強，因為2月份銷售同樣已轉正，但內房股3月普遍跌多升少。摩根大通解釋，雖然銷售按年增加驟眼看令人興奮，但投資者也不是傻瓜，會明白這是因為2022年樓市實在太差所致。較聰明的投資者會淡化極淡化極端情況的影響，將2023年銷售額與2019至2021年同期的三年平均值比較，可見今年銷售只是跌幅收窄而非轉正。摩根大通認為，這代表目前內房只算是温和復甦而非市場期望的強勁復甦。

▼ 點擊圖片放大 +2

2022年4月以上海封城為始，全國再現大規模防疫封控，故接下來的4、5月內房銷售肯定出現更強勁的按年增長。因此市場也會關注高頻率的每周樓市數據，更立體地了解復甦趨勢。可惜，4月首周的內地30大中城市商品房成交面積，按周大幅下滑43%，反映地產修復趨勢仍不穩固。

緊盯少數優質內房

另外，細分各房企的3月銷售表現，可見錄得按年增長的主要還是國企內房，以及如龍湖般極少數財務穩健的龍頭民企。這意味住，內地樓市在復甦的同時，也在經歷強烈的行業整合。

要進一步了解2023年什麼房企可有良好表現，可以從2022年業績資料中發掘。花旗統計了26間該行有跟進的內房業績，僅5間的核心盈利避免了倒退甚至轉虧，分別是：綠城中國 （03900） 的增34%、建發國際 （01908） 的增31%、華潤置地 （01109） 的增2%、越秀地產 （00123） 的增2%及龍湖集團的持平。就連持續獲市場追捧的中海外 （00688） ，也逃不過盈利倒退3成。

花旗指出.....

訂戶可登入解鎖全部內容

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...