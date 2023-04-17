出口未玩完？中國3月出口超預期的原因

由於去年出口基數較高，外界普遍認為今年出口會較差，因此，當3月出口數據出爐後，令市場感到意外。信達證券發表報告指，出口好過預期的原因在於內地疫後搶訂單見初步成果。

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中國今年3月份以美元計價出口按年增長14.8%，好過預期的下降7.1%；進口按年下降1.4%，預計為下降6.4%；貿易順差881.9億美元，預期為400億美元。

出口最大的預期差不在於歐美和東盟

出口和進口按年增速都明顯高於市場預期，特別是3月的出口數據。出口數據不僅扭轉市場的負增速預期，更是呈現出較強的增速水平。信達認為這次出口超預期或有部分源自對歐美的預期差，但是最大的預期差或不在此，因為歐美和東盟僅能解釋四成的出口高增，並非最大的預期差來源。歐美對中國出口的拖累減弱，東盟對中國出口的支撐維持強勁態勢，但東盟不是此次大幅反彈的最主要根源，其邊際貢獻較弱。信達認為東盟一直以來對中國出口的強支撐已經讓市場對其有較為充分的預期。

中國疫後搶訂單的初步成效

約六成的出口高增由俄羅斯和其他貿易夥伴（非主要國別）貢獻，這也是市場最大的預期差所在。

1）3月中國對俄羅斯出口給整體的出口增速貢獻近3個百分點。一部分原因是去年俄烏沖突對貿易帶來一定擾動，低基數效應對增速有部分貢獻作用。但信達認為更重要的原因在於中國對俄羅斯出口份額的逐步提升。信達認為，這背後的原因可能是在國際制裁背景下，俄羅斯進口訂單更多轉向中國。

2）3月出口超預期，還有很大一部分原因是市場忽視非主要國別的貢獻，這一貢獻背後或反映的是中國疫後搶訂單的初步成效。非主要國別的份額佔比雖不及三大主要出口國，但是卻也為出口的回升貢獻四成。這次出口中，三大主要出口國、其他主要國別和非主要國別均全面改善，背後反映出來的可能是疫後中國各省、各企業出海搶訂單的初步成效。

出口超預期背後非積壓訂單釋放

對於超市場預期的3月出口表現，市場對出口超預期背後的持續性產生憂慮，信達認為超預期的出口並非曇花一現......

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