美國以生產物價衡量的年通脹率急降，大大增強市場聯儲局加息周期見頂預測。歐央行多名委員支持繼續加息。現市場估計歐央行尚餘三次0.25厘息率加幅。而加息優勢正為歐元滙價帶來支持。另外，全球去美元化亦為歐元

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