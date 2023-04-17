英鎊有望挑戰1.28美元

盡管英經濟暫避過了衰退，但增幅微弱，罷工工潮亦一直拖累經濟。不過受惠整體美元弱勢，英鎊終升穿1.25美元心理關口。技術上不排除英鎊有望挑戰1.28美元。本周英國有多項重要經濟數字公布，包括周二的2月就

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