日本央行行長植田和男上任後，一直放聲指不會改現今極度寬鬆的貨幣政策，除非能證實日本通脹可長期保持在2%之上。盡管日本現時通脹處3.3%，已連續11個月高於2%，所以本月28日該行公布的經濟預測報告將成

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