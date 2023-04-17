國際奶價自去年3月見頂後便一直展轉回落，至今累積跌幅已近四成。奶類食品作為新西蘭最主要出口，其價格料限制紐元短期上破65美仙能力。不過，紐元也有利好因素。作為一個人口小國，其2月有着1.1萬淨移民進入

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