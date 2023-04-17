加元跌破1.32加元是關鍵

受惠油組減產因素，紐約期油價格似開始發力，上破了自去年11月中便形成的82.5美元阻力。上周議息會加央行雖維持息率不變於4.5%，卻警告不排除續加息可能。市場雖不相信加央行還會加息，但卻打消了其今年內

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