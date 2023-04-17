美元儲備佔比降 不利美元滙價 財金專欄 2023/04/17 分享： 分享： 國基會（IMF）若證實美元在全球外滙儲備佔比急降，將對美元帶來震撼影響。 根據國基會數據顯示，於2022年首季，美元在全球外滙儲備的比例中佔58.85%，這佔比與2021年第四季的58.8%基本上無大變 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元支持位1.08 今日 歐元支持位1.08 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 紐元支持位61美仙 今日 紐元支持位61美仙 你可能感興趣 歐元支持位1.08 今日 01:00 歐元支持位1.08 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 01:00 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 加元跌破1.32加元是關鍵 今日 加元跌破1.32加元是關鍵 紐元支持位61美仙 今日 紐元支持位61美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 中國 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 加息 日本 外滙