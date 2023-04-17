美元儲備佔比降 不利美元滙價

國基會（IMF）若證實美元在全球外滙儲備佔比急降，將對美元帶來震撼影響。

根據國基會數據顯示，於2022年首季，美元在全球外滙儲備的比例中佔58.85%，這佔比與2021年第四季的58.8%基本上無大變

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