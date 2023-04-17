中國首2月經濟復甦 財金專欄 2023/04/17 分享： 分享： 內地今年以維持經濟穩定為首要任務，繼續實施各項支援政策，力爭實現2023年國內生產總值（GDP）增長約5%的目標。 綜觀1月及2月份經濟數據，內部需求將成為推動中國經濟增長的關鍵因素，而零售銷售的改善最 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球主管 欄名 : 大華展望 最新專欄文章 重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望 2023/03/13 重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望 亞洲貨幣短期升勢過度（新增目標價表） 2023/02/14 亞洲貨幣短期升勢過度（新增目標價表） 先苦後甜的一年 2023/01/16 先苦後甜的一年 大華李國基：漫長而曲折的復甦之路 2022/12/16 大華李國基：漫長而曲折的復甦之路 在岸人幣續疲弱 亞洲市場仍受困（新增亞幣目標價表） 2022/11/15 在岸人幣續疲弱 亞洲市場仍受困（新增亞幣目標價表） 中國 經濟 指數 通脹 人民幣 GDP 地產 經濟數據表現 美元