內地今年以維持經濟穩定為首要任務，繼續實施各項支援政策，力爭實現2023年國內生產總值（GDP）增長約5%的目標。

綜觀1月及2月份經濟數據，內部需求將成為推動中國經濟增長的關鍵因素，而零售銷售的改善最

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