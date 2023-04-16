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疫後新常態 遊客稅未必壞事

國際 22:05 2023/04/16

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經過長達3年的新冠疫情煎熬，大家近期與親友再次聚首時，「去咗旅行未」相信是茶餘飯後的熱門話題。惟全球旅遊業終於見到曙光的同時，各地卻相繼推出不同形式的遊客稅，甚至已經成為新常態。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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