長假及新盤夾擊  二手短期續受壓

隨著本港與內地、海外全面通關，過去的復活節長假期，大批市民趁機外遊，市面人流明顯減少，連帶二手交投亦未能持續「復活」，成交跌勢明顯，再加上新盤亦準備在短期內，重啟推盤攻勢，勢必搶走客源，預料短期二手仍受壓。

...