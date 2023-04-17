長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 地產 12:00 2023/04/17 分享： 分享： 隨著本港與內地、海外全面通關，過去的復活節長假期，大批市民趁機外遊，市面人流明顯減少，連帶二手交投亦未能持續「復活」，成交跌勢明顯，再加上新盤亦準備在短期內，重啟推盤攻勢，勢必搶走客源，預料短期二手仍受壓。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價最新統計 等同15.6年收入 2023/04/05 樓價最新統計 等同15.6年收入 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 你可能感興趣 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 12:00 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價最新統計 等同15.6年收入 01:00 2023/04/05 樓價最新統計 等同15.6年收入 樓價難負擔未變 01:00 2023/03/22 樓價難負擔未變 最新專欄文章 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 2023/04/14 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 過度集中賣地成樓市反效果 2023/04/13 過度集中賣地成樓市反效果 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 2023/04/12 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 租市挑戰大 住宅租金難大升 2023/04/11 租市挑戰大 住宅租金難大升 大手成交逐現 甲廈市場升溫 2023/04/06 大手成交逐現 甲廈市場升溫 物業買賣 二手市場 沙田 荃灣 新蒲崗 元朗 大圍