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夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政

財金專欄 2023/04/17

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港澳辦主任夏寶龍來港已4天，行程過了三分之二。官場、政界中人認為，夏寶龍有兩個清楚的主要信息：國家安全、團結，兩者關係密切；而夏此行，相信有助特首李家超政府的未來施政更為順暢。

港看似風平浪靜 實則暗流

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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