夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 財金專欄 2023/04/17 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍來港已4天，行程過了三分之二。官場、政界中人認為，夏寶龍有兩個清楚的主要信息：國家安全、團結，兩者關係密切；而夏此行，相信有助特首李家超政府的未來施政更為順暢。 港看似風平浪靜 實則暗流 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 2023/04/14 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 有政戲 - 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 2023/04/13 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 有政戲 - 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 2023/04/12 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 有政戲 - Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 2023/04/11 Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 有政戲 - 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 2023/04/06 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 政治 夏寶龍 李家超 立法會 大灣區 北部都會區 填海 葉劉淑儀 發展局 甯漢豪