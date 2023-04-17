疫後新常態遊客稅未必壞事 財金專欄 2023/04/17 分享： 分享： 經過長達3年的新冠疫情煎熬，大家近期與親友再次聚首時，「去咗旅行未」相信是茶餘飯後的熱門話題。惟全球旅遊業終於見到曙光的同時，各地卻相繼推出不同形式的遊客稅，甚至已經成為新常態。 以深受港人喜愛的泰國為 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 疫後新常態 遊客稅未必壞事 2023/04/16 疫後新常態 遊客稅未必壞事 國金札記 - 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/14 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 國金札記 - 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/13 美通脹回落加快 難阻下月再加息 國金札記 - 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/12 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 國金札記 - 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/11 澳洲按兵不動 減息言之尚早 英國 酒店 歐盟 意大利 泰國 住宿 曼徹斯特 威尼斯 英鎊 泰銖