疫後新常態遊客稅未必壞事

經過長達3年的新冠疫情煎熬，大家近期與親友再次聚首時，「去咗旅行未」相信是茶餘飯後的熱門話題。惟全球旅遊業終於見到曙光的同時，各地卻相繼推出不同形式的遊客稅，甚至已經成為新常態。

以深受港人喜愛的泰國為

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