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比亞迪王傳福：新能源車進入快魚吃慢魚階段

財金猛人追蹤 06:30 2023/04/17

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比亞迪 （01211） 董事長王傳福最近出席中國電動汽車百人會論壇指出，今年國內新能源汽車銷量預計可達850-900萬台，同比增長30.2%至37.9%。但是，現在行業不是「大魚吃小魚」，可能是「快魚吃慢魚」。王傳福這一句話，到底透露了什麼訊息？

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王傳福認為：
1、製造業是國家經濟的根基，汽車又是製造業的脊樑，中國式現代化一定少不了汽車的電動化，快速的汽車電動化才成就了汽車強國。
2、市場每天都在變，但電動化不會逆轉，汽車全面電動化的時間表在提前，進程的加速比想像的還要快，行業要有充分的預期和準備，對任何企業來說，都是危中有機，機中有危。
新能源汽車平均滲透率從2020年的下半年的7%到去年全年的26%，今年一季度高達30%，其中3月份單月的滲透率高達35%。

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3、行業現在是喜憂參半，喜的是中國汽車市場的巨大，憂的是市場競爭也是異常激烈。這個時候行業不是「大魚吃小魚」，可能是「快魚吃慢魚」。

（從各家車企的銷售看，3月以來的降價大戰效果其實不強。以比亞迪為例，1月賣了15萬輛，二月19萬輛，三月20萬輛，整個一季度賣了55萬輛。官方說今年要賣360萬輛，即便縮小了目標，難度也很大，因為這意味後面每個月得賣34萬輛。）

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資料來源：中國電動汽車百人會論壇
注：本文括號及插圖內容，並非王傳福講話，只為解讀，敬希讀者注意。

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...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 名家解讀

新能源汽車銷量 汽車 比亞迪 新能源

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