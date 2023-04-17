復星財富李曉翀：影業復甦吼貓眼

執筆之時，正值第41屆香港電影金像獎頒獎典禮，部分入圍及獲獎的電影，更打破及刷新香港電影票房記錄，令市場開始更關注電影行業的復甦情況。

轉看內地市場，風向標方面，春節檔雖未有電影刷新內地票房紀錄，但整體票房數字仍是近年春節期間的新高，市場順勢看好本年內地電影業的復甦。

講到底，戲院是其中一個疫後消費邏輯最順的出行場景。市場因此開始逐漸關注影視相關股，其中貓眼娛樂 （01896） 值得列入為觀察名單。

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貓眼娛樂是內地電影票務龍頭，市佔率優勢之外，近年渠道優勢更加鞏固，最新亦與美團 （03690） 、騰訊 （00700） 重簽入口協議，雖然毛利率方面有一定影響，但無礙受惠整體內地票房復甦，收入端增長仍清晰可見。

此外，內地票房處於復甦進程。根據中國國家電影局公布的數據，2022年中國的年度票房收入為44億美元，按年跌40%，較2019年的93億美元下跌近53%。市場看好今年票房復甦，除出行因素以外，引進的海外電影數量亦有所增加。

《灌籃高手》（港譯：男兒當入樽）預熱內地五一電影檔。《灌籃高手》將於本周四內地上映，根據早前在香港及其他地區的票房表現，市場預計有望衝擊內地動漫電影的票房記錄，算是在五一假期前，預熱內地電影市場。



貓眼擅長投資熱門電影

貓眼出品和發行的作品，近年包括《你好，李煥英》及《這個殺手不太冷靜》，分別在2021年位列當年票房第二位，影史第三位以及2022年位列當年票房第三位，還有本年春節檔冠軍《滿江紅》。

今年貓眼的電影儲備同樣豐富，如集團有份投資的《金手指》，是今年暑假檔票房備受矚目的電影之一，有梁朝偉及劉德華主演，作為頂級明星班底，加上回補《無間道》系列未能支持的遺憾，此波「回憶殺」最強。

近年貓眼娛樂參與電影方面的收入逐漸增加，已成為第二收入來源，料受惠今年內地電影市道復甦，令市場對貓眼盈利回暖的確定性增加，現時貓眼估值吸引，2023年市盈率僅屬彭博歷史預測市盈率的中樞。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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