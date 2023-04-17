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沈建光：美國內部深層次問題將暴露

財金猛人追蹤 13:21 2023/04/17

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美國尚未擺脫高通脹問題，各界仍看好美國經濟復甦前景，惟內地著名經濟學家沈建光預計，美國內部深層次的問題，接下來都會暴露出來。

自今年3月起，美國中小型銀行接連倒閉引發金融危機，京東集團首席經濟學家沈建光出席中國首席經濟學家論壇暨第二屆大灣區經濟峰會時指出：

「除了金融，接下來美國的房地產，我們看到已經有冰山一角已經出來了，黑石、黑岩這些房地產基金暴雷。」國內各界對美國經濟復甦抱有太樂觀的情緒，其實看到的只不過是表面上的宏觀數據，實際上美國內部深層次的問題接下來都會暴露出來。

沈建光續指，美國銀行危機絕對不是孤立事件，影響肯定還會延續很多年

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專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁

沈建光表示，疫情下美國為了救經濟，不惜靠印錢讓經濟加快復甦，但背後隱藏沒法控制的後遺症，「我就很納悶，為什麼大家都相信，美聯儲兩年前說通脹是暫時的，它憑什麼說是暫時的？」他相信……更多內容，用戶請登入。

報告來源：沈建光博士宏觀研究 

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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