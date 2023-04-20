賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）

押注濠賭持續復甦的中長綫投資者持續進場，支持濠賭股板塊反彈。高盛繼續看好澳門2023年中場賭收表現，濠賭股盈測尚有上升空間。而該行納入「確信買入」名單的首選股，則由金沙中國 （01928） 改為銀河娛樂，料銀娛後市上升空間更大。

澳門行政長官賀一誠表示，有信心今年博彩收入可以達到1,300億元（澳門元‧下同），較去年的421.98億元大幅回升，相信至少每月出現逾100億就能達到目標，雖然1,300億元博彩收入仍然是赤字預算，但已較過去三年有所好轉。

高盛形容，投資者對濠賭股前景尚有分岐，部分人擔心貴賓廳業務萎縮的影響，部分人擔心內地樓市未見好轉所造成的負面財富效應。該行對澳門賭收前景保持建設性的態度，預測中場賭收將在今年底完全恢復到疫情前的水平，並在2024年較疫情前水平進一步增長10%，受惠以下因素：

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一、高盛看好中國經濟由房地產活動和勞動力市場的最近回暖推動復甦，預測2023的GDP增長率達到6%，高於市場共識，這應對內地旅客的消費信心有好處；

二、在3年的防疫封鎖後，中國旅客將有更大的澳門旅遊需求積壓；

三、由於賭企可能會在接下來的2至3個月解決外國勞工配額問題，交通基礎設施和酒店客房容量將逐漸改善。

就股票推薦而言，高盛繼續予銀河娛樂 （00027） 、金沙中國 （00027） 、新濠博亞和澳博控股 （00880） 「買入」評級，但納入「確信買入」名單的首選股，則由金沙中國改為銀河娛樂。

高盛解釋，2022年初首選金沙中國時，其論點是市場過於悲觀，過度反應了可能失去博彩牌照的下行風險，導致該股票估值比行業平均水平低約20%，但在過去一年中，金沙中國的表現優異，這種估值折扣已經減少。

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展望後市，雖然高盛仍然喜歡金沙中國作為澳門賭收加速恢復的受益者，但更看好銀河娛樂，因為其擁有更大的容量擴展，以捕捉未來6至18個月預期的市場周期上升，並且其股價尚未完全反映出這種潛力。銀河娛樂的澳門銀河三期會於今年開幕，並預計在2025年完成澳門銀河四期，將使其酒店客房數量從4,900間增加54%至7,600間，佔全澳門房間份額從19%增加至23%，並與多個品牌（例如萊佛士Raffles，安達仕Andaz）合作提供多樣化的產品，使公司能夠更好地競爭高端博彩市場，滿足最複雜的客戶需求。

高盛對6間賭企的最新目標價如下：

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