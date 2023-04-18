中國GDP超預期 ING彭藹嬈列3亮點（新增圖解）

中國公布2023年第一季GDP按年增長4.5%，高於前一季的增長2.9%之餘，也較市場平均預測的增長4%為高。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士認為，在上述數據公布後，政府現時無需推出大規模的刺激經濟措施。

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至於對早前公布的內地PMI解讀，詳見：【下一頁】

消費成主要首季GDP增長引擎

彭藹嬈對第一季GDP增長的解讀如下：

零售銷售增長強勁，為經濟增長快過預期的主要原因。自1月至2月錄得按年增長3.5%後，3月零售銷售增長進一步加快至按年增長10.6%，第一季整體錄得5.8%增長。

至於零售銷售擴張，主要由餐飲業推動（圖一），增速之快為2021年6月以來首次，當時錄得按年增長12.1%。

第二季基建投資料加快

另一方面，中國第一季的基建投資增長，出乎預料放緩至8.8%，而今年首兩個月增長為9%。但彭藹嬈表示：

第一季基建投資增速，仍較第一季固定資產投資的5.1%增長為高 （圖二） 。

。 即使3月基建投資增長稍為放緩，3月強勁的貸款增長（編按：3月人民幣新增貸款約3.89萬億元，按月大增近1.15倍，亦高於市場預期的3.3萬億元）有望加快第二季的基建投資。

工業生產方面，3月份按年增長為3.9%，拉動第一季按年增長3%，並稍微高於前一季的2.4%。彭藹嬈指出：

工業生產的温和增長，受美國及歐洲等外圍需求減弱所影響。

大多數電子產品生產於第一季錄得收縮，微型計算機、集成電路及智能設備於第一季分別下滑22.5%、14.8%及7%，亦反映美國出口禁令的影響。

房地產投資逐漸復甦

房地產投資於第一季按年收縮5.8％，雖然略遜於2023年首兩個月的5.7％，但是彭藹嬈認為：

當中原因可能是市場上存在大量的房屋庫存，但沒有債務違約的房地產開發商應能獲得融資，以繼續現有住宅項目的建設。

另外，今年首季住宅物業銷售按年增長7.1％，較2022年第四季3.5％為高，情況令人鼓舞。買家正重新對發展商恢復信心。

如果市場能夠消化預售樓花，發展商可在2024年透過住宅銷售獲得新的現金流。

第一季GDP的啟示



總的來說......

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（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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