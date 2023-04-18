中國GDP超預期 ING彭藹嬈列3亮點（新增圖解）

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中國放水15個月 洪灝論40%股市升幅
中國公布2023年第一季GDP按年增長4.5%，高於前一季的增長2.9%之餘，也較市場平均預測的增長4%為高。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士認為，在上述數據公布後，政府現時無需推出大規模的刺激經濟措施。
至於對早前公布的內地PMI解讀，詳見：【下一頁】
消費成主要首季GDP增長引擎
彭藹嬈對第一季GDP增長的解讀如下：
第二季基建投資料加快
另一方面，中國第一季的基建投資增長，出乎預料放緩至8.8%，而今年首兩個月增長為9%。但彭藹嬈表示：
工業生產方面，3月份按年增長為3.9%，拉動第一季按年增長3%，並稍微高於前一季的2.4%。彭藹嬈指出：
房地產投資逐漸復甦
房地產投資於第一季按年收縮5.8％，雖然略遜於2023年首兩個月的5.7％，但是彭藹嬈認為：
第一季GDP的啟示
總的來說......
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（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : ING展望