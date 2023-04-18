  • 25°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 08:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

躺着賺  先學辨好資產

財金猛人追蹤 07:00 2023/04/18

分享：

分享：

上期大家認識了資產和負債的分別，已踏出認識財務自由的第一步； 接下來就是要認識什麼是好資產，這是進入財務自由之鑰匙。

筆者累積了十多年的投資經驗，經歷過很多慘痛的教訓，終於在海外房地產市場發掘到一個好資產。它不但具有升值潛力，更為筆者帶來持續、穩定、可觀的現金流。其後再運用槓桿，將回報翻倍再投資，終於達至財務自由。

世界之大，投資工具之多，哪種適合自己投資呢？筆者的心得是，好資產必須能夠產生正面現金流，亦稱被動收入，即是投資者什麼都不做，現金也可以自動生成，也就是躺着就有錢入袋，是不是很吸引呢？

現金流是實現財務自由的關鍵，亦是經濟上的安全網。試想想，在過去三年疫情期間，不少打工仔突然失業、經營生意的老闆生意大跌，甚至面臨倒閉。但即使如此，日子仍舊要過：水電煤的帳單每月依時到來、孩子的學費仍需支付、物業貸款更必須按時繳付。這些每月的必要開支，在有穩定收入時絕對不是問題。然而，當我們失去收入時，繳付每張帳單的一刻都有「被放血」的感覺，銀行戶口有出無入的滋味實在令人心慌。

「不要將所有雞蛋放在同一籃子內」是老生常談。所以投資組合的設置應包含不同工具，為我們創造長、中、短綫收益。從宏觀角度檢視投資組合，可分辨為你帶來正、負現金流的資產。

要注意，筆者所指的負現金流資產跟負資產是不同的。很多投資者都會透過貸款以增大投資金額增加收入，利用槓桿將資產倍大。正如筆者在上一篇分享提到，當支出和槓桿下的利息大於現金流的收益，就是負現金流。我們計算好每月的負現金流和生活開支，便能得出每月所需的正現金流目標數字。

筆者投資的海外房地產，大部分物業都是連租約購入的，每月都帶來正向現金流，即是在成功交易的一刻已在創造被動收入，增加短期回報； 加上物業的升值潛力，便可在長、短期同時賺報回報。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：陳煒傑

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 胡寶兒 Capstone 72創辦人

欄名 : 72致富法則

最新專欄文章

資產VS負債
2023/04/11
資產VS負債
移民與財務自由
2023/04/04
移民與財務自由
被動收入 財務自由 香港

上一篇文章

渣打鄭子豐：推動提升國企ROE利好「三桶油」

下一篇文章

冠軍分析師：國企高息股具性價比
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

比亞迪王傳福：新能源車進入快魚吃慢魚階段
比亞迪王傳福：新能源車進入快魚吃慢魚階段
沈建光：美國內部深層次問題將暴露（第二版增摩通Jamie Dimon觀點）
沈建光：美國內部深層次問題將暴露（第二版增摩通Jamie Dimon觀點）
冠軍分析師：國企高息股具性價比
冠軍分析師：國企高息股具性價比
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
摩根資產許長泰 加息周期將告終 美元下行趨勢持續
摩根資產許長泰 加息周期將告終 美元下行趨勢持續
渣打鄭子豐 港股第二季料悶局上落
渣打鄭子豐 港股第二季料悶局上落