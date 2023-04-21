躺着賺 先學辨好資產

上期大家認識了資產和負債的分別，已踏出認識財務自由的第一步； 接下來就是要認識什麼是好資產，這是進入財務自由之鑰匙。

筆者累積了十多年的投資經驗，經歷過很多慘痛的教訓，終於在海外房地產市場發掘到一個好資產。它不但具有升值潛力，更為筆者帶來持續、穩定、可觀的現金流。其後再運用槓桿，將回報翻倍再投資，終於達至財務自由。

世界之大，投資工具之多，哪種適合自己投資呢？筆者的心得是，好資產必須能夠產生正面現金流，亦稱被動收入，即是投資者什麼都不做，現金也可以自動生成，也就是躺着就有錢入袋，是不是很吸引呢？





現金流是實現財務自由的關鍵，亦是經濟上的安全網。試想想，在過去三年疫情期間，不少打工仔突然失業、經營生意的老闆生意大跌，甚至面臨倒閉。但即使如此，日子仍舊要過：水電煤的帳單每月依時到來、孩子的學費仍需支付、物業貸款更必須按時繳付。這些每月的必要開支，在有穩定收入時絕對不是問題。然而，當我們失去收入時，繳付每張帳單的一刻都有「被放血」的感覺，銀行戶口有出無入的滋味實在令人心慌。

「不要將所有雞蛋放在同一籃子內」是老生常談。所以投資組合的設置應包含不同工具，為我們創造長、中、短綫收益。從宏觀角度檢視投資組合，可分辨為你帶來正、負現金流的資產。

要注意，筆者所指的負現金流資產跟負資產是不同的。很多投資者都會透過貸款以增大投資金額增加收入，利用槓桿將資產倍大。正如筆者在上一篇分享提到，當支出和槓桿下的利息大於現金流的收益，就是負現金流。我們計算好每月的負現金流和生活開支，便能得出每月所需的正現金流目標數字。

筆者投資的海外房地產，大部分物業都是連租約購入的，每月都帶來正向現金流，即是在成功交易的一刻已在創造被動收入，增加短期回報； 加上物業的升值潛力，便可在長、短期同時賺報回報。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：陳煒傑

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