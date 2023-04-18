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新盤減價成風二手樓續捱打

地產 12:00 2023/04/18

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近期接連有新盤餘貨減價促銷，個別單位減幅達到17.3%，比起去年整體樓價跌幅約15%更深。新盤減價現象會否持續，甚至成風，對二手樓價及交投有著至關重要的影響。

...

欄名 : 樓市分析

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