新盤減價成風二手樓續捱打 地產 12:00 2023/04/18 分享： 分享： 近期接連有新盤餘貨減價促銷，個別單位減幅達到17.3%，比起去年整體樓價跌幅約15%更深。新盤減價現象會否持續，甚至成風，對二手樓價及交投有著至關重要的影響。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤先租後買 搶內地客 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 你可能感興趣 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 12:00 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤先租後買 搶內地客 01:00 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 14:45 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 最新專欄文章 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 2023/04/14 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 過度集中賣地成樓市反效果 2023/04/13 過度集中賣地成樓市反效果 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 2023/04/12 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 租市挑戰大 住宅租金難大升 2023/04/11 租市挑戰大 住宅租金難大升 一手市場 二手市場 發展商 飛揚 必嘉坊 Bal Residence 樓價 CCL 紅磡 觀塘