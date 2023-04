耶倫暗示加息進入尾聲

耶倫日前稱,lending pull back after bank failures could be 'substitute for further interest-rate hikes' by Fed. 此番說話暗示美國加息必要性降低。

歷史數據顯示,當美聯儲完成加息後,美股將出現反彈。1982年以來,聯邦基金利率達到峰值後的12個月內,標普500指數平均回報率為19%,六個緊縮周期只有一個加息結束後股市沒漲。



美國3月CPI同比上漲5%,是自2021年5月以來的最低增速,低於預期5.1%和前值6%;核心CPI同比上漲5.6%,持平於預期但高於前值5.5%。美國3月PPI同比上漲2.7%,低於預期3%和前值4.9%,是自2021年1月以來的最低增速;核心PPI同比上漲3.4%,持平於預期但低於前值4.8%。美國通脹數走弱顯示通脹放緩。

5月或是今年最後一次加息



同時,美國最新3月零售數據低於預期,環比下滑1.0%,下滑程度超出預期和前值。在通脹數據已經持續回落的背景下,零售數據的低於預期,進一步從需求端確認了通脹壓力的緩和,也印證了近期美聯儲官員關於在5月加息最後一次後,將暫停加息的論調。正是聯儲官員此前的鋪墊,以及市場的提前交易,所以在零售數據公布後,美元指數顯著回升,而黃金等貴金屬、美股等均迎來了回調。在後續美聯儲加息路徑基本確認後,未來幾個月需要關注的就是美國經濟的衰退何時得到驗證,以及衰退的程度如何了。一旦衰退到來,將導致美聯儲可能提前進行降息操作。而在這之前,全球金融市場在進行初步的衰退交易後將進入短暫的休整。



